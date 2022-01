Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.01.22

Polizei Eschwege

Unfall mit Linienbus

Um 08:05 Uhr befuhr gestern Morgen eine 48-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Brühl" in Eschwege in Richtung Wiesenstraße, in die sie nach links in Richtung "Unter dem Berge" einbiegen wollte. Aufgrund der vereisten Fahrbahn kam sie mit ihrem Auto nicht vor dem Einmündungsbereich zum Stehen, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der die Wiesenstraße in Richtung Dünzebacher Straße befuhr. Der Bus wurde von einem 58-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen; Personen wurden nicht verletzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Der Polizeistreife fiel gestern Abend gegen 22:35 Uhr ein Kleinkraftrad auf, das auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war. Dieses wurde von einem 32-Jährigem aus Eschwege gefahren. Anhaltesignale, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, ignorierte dieser, vielmehr versuchte er in die Feldgemarkung zu flüchten. Dieses Unterfangen führte dann im Bereich der "Wasserburg" dazu, dass er die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Verletzt wurde er bei dem Sturz nicht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von knapp einem Promille; ein Drogentest verlief negativ. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und durchgeführt.

Diebstahl am Rathaus

Gestern Nachmittag, um 16:25 Uhr fiel auf, dass unbekannte Täter insgesamt drei Plexiglasschilder mit auffoliertem Stadtwappen von der Außenwand des Rathauses abgeschraubt und entwendet haben. Die Wappen waren neben dem Haupteingang und den Eingang zum Stadthaus 1 und 4 angebracht. Die Tat dürfte sich in den Abend- /Nachtstunden vom 05./06.01.22 ereignet haben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 19:09 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die K 18 zwischen Willershausen und Archfeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag in Großalmerode. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde in der Straße "Hinter dem Bornhof" der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw Mercedes abgefahren. Sachschaden: 150 EUR. Hinweise: 056502/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

