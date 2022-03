Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kassenbereich des Tierparks

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 23. März, um 1.55 Uhr in den Kassenbereich des Tierparks Hamm auf der Grünstraße eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten so in das Gebäude und durchwühlten neben dem Kassenbereich weitere angrenzende Räume.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell