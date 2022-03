POL-HAM: 63-Jährige verletzt sich bei Alleinunfall leicht

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 22. März, aus einem Geschäft auf der Weststraße ein Mobiltelefon gestohlen. Er betrat gegen 12.15 Uhr das Geschäft und sah sich zunächst einige Smartphones an. Als ihn ein 27 Jahre alter Mitarbeiter ansprach, riss der Dieb ein Handy aus der Auslage und flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Mitarbeiters war der Mann etwa 1,90 ...

mehr