POL-KR: Gartenstadt: Verkehrsunfall mit 12-jähriger Radfahrerin

Krefeld (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (3. August 2022) wurden auf einem Bauernhof auf der Nieper Straße zwei Wohnwagen entwendet. Beide Fahrzeuge konnten im Rahmen der Ermittlungen noch gestern Abend in Frankreich sichergestellt werden. Die Besitzer der Wohnwagen hatten den Diebstahl am Morgen gegen 6 Uhr bemerkt und erstatteten Anzeige. Demnach hatte der Landwirt ...

