POL-GF: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gifhorn (ots) - Zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin als Folge kam es am 03.08.22 in Gifhorn. Eine 84-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad den "Kirchweg" in Höhe der Einmündung "Am Ziegelberg" queren, als ein dunkler Pkw beim Einbiegen in die Straße "Am Ziegelberg" so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie stürzte. Die Frau musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des ...

