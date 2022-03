Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Verkehrsunfall mit Todesfolge in Herford - Motorradfahrer fährt Fußgänger an

Bielefeld (ots)

Mordkommission ermittelt beteiligten Motorradfahrer

MK / Bielefeld / Herford - Hiddenhausen - Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Motorradfahrer auf der "Obere Talstraße" in Hiddenhausen am Dienstag, 08.03.2022, beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl gegen den tatverdächtigen zweiten Motorradfahrer, einen 18-jährigen Herforder.

Kriminalhauptkommissar Markus Ickler, der Leiter der Mordkommission "Krad", äußerte sich zu dem Ermittlungserfolg: "In enger Zusammenarbeit mit Ermittlern der Herforder Kreispolizeibehörde ist die Mordkommission bereits frühzeitig auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden, der in seiner Vernehmung am Freitag nach der Tat sich nur insoweit äußerte, dass er nicht an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen habe."

Nach der Festnahme des tatverdächtigen Herforders beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl wegen Totschlags und der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen mit Todesfolge. Ermittler führten den 18-Jährigen am Samstagmittag, 12.03.2022, einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bielefeld vor, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittler der Mordkommission bitten weiterhin um Hinweise zu der Tat an der "Obere Talstraße" in Hiddenhausen. Dabei spielen ebenso Informationen vor und nach dem eigentlichen Tatgeschehen eine Rolle. Sie fragen, wo sind die beiden Motorradfahrer zusammen gesehen worden? Hat jemand beobachtet, wo sie gestartet sein könnten oder wie lang die Strecke war, die sie zurücklegten? Wurde der 18-Jährige auf seiner Flucht beobachtet?

