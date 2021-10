Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Telefonbetrüger ausgetrickst (28.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Clever reagiert hat ein 78-jähriger Schwenninger, der am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Anruf eines Telefonbetrügers erhielt. Der Anrufer behauptete, dass Unbekannte den Computer des Seniors "gehackt" hätten. Gleichzeitig bot er an, dem "Geschädigten" helfen zu können und wollte so seine Betrugsmasche aufziehen. Der Angerufene war schlagfertig und beendete mit den Worten "bevor Sie mir helfen können muss ich erst mal einen Computer kaufen" das Telefonat.

Informationen zu solchen und ähnlichen Betrugsmaschen findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de .

