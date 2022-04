Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden im einspurigen Bereich der B 50 im Begegnungsverkehr

B 50 55491 Büchenbeuren (ots)

Ein Pkw, Audi A 4, befuhr die B 50, in Fahrtrichtung Morbach. Etwa in der Mitte zwischen den beiden Anschlussstellen Büchenbeuren kam dieser Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann zurück in einer Drehbewegung auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Opel.

Im Audi war der Fahrer Alleininsasse. Im Opel befanden sich Fahrer und Beifahrer. Alle drei Insassen wurden, nach derzeitigem Kenntnisstand, mittelschwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser Simmern, Zell und Trier verbracht. Die Unfallstelle ist derzeit noch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

