Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Festnahme eines Schwarzfahrers; Beleidigung und Widerstand zum Nachteil von Polizeibeamten, zwei Polizisten leicht verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein 25-jähriger unter Drogeneinfluss stehender "Schwarzfahrer" beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten aufs Übelste. Bei der Festnahme wurden eine Polizeikommissarin und ein Polizeikommissar leicht verletzt.

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 21 Uhr war der 25-jährige Mann zunächst in der S-Bahn aufgefallen, da er keinen Fahrschein hatte. Der Mann stieg am Heidelberger Hauptbahnhof aus und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der "Schwarzfahrer" an der Haltestelle Czernyring von Sonder-Polizeikräften "BAO Sicher in Heidelberg" zwecks Personalienfeststellung angetroffen und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Neck-Knife (Messer zum Tragen am Hals), ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe vor.

Der Mann war wohl mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und beleidigte die eingesetzten Beamten sofort aufs Übelste mit Worten aus der Gossensprache.

Danach sollte der 25-Jährige für den bevorstehenden Transport zur Polizeiwache an seinen Händen geschlossen werden. Hierbei drehte er sich mit Körperspannung weg und widersetzte sich. Die Polizeibeamten und der Täter stürzten zu Boden und der renitente Mann konnte erst gemeinsam mit weiteren Unterstützungskräften fixiert werden.

Eine 26-jährige Polizeikommissarin und ein 30-jähriger Polizeikommissar wurden hierbei leicht verletzt.

Auf der Fahrt zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte setzte der Beschuldigte seine Beleidigungen fort und drohte den Beamten sogar damit, "sie fertig zu machen, wenn er wieder raus kommt".

Ein auf der Polizeiwache durchgeführt Alkoholtest verlief ergebnislos. Dafür reagierte der Urinvortest positiv auf Drogenbeeinflussung und zeigte u. a. Kokain an.

Durch einen Polizeivertragsarzt wurde eine Blutentnahme und eine Haftfähigkeitsprüfung durchgeführt.

Die Wohnung des 25-jährigen Beschuldigten wurde noch in der Nacht durchsucht. Dort konnten weitere selbstgebaute Schlagwerkzeuge, ein Baseballschläger und ein Dekoschwert aufgefunden werden.

Diese Gegenstände sowie auch die von ihm mitgeführten Waffen wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

In den Vormittagsstunden wurde der polizeibekannte 25-Jährige Beschuldigte nach Hause entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft und er muss erneut mit einer Bestrafung rechnen.

Infos zu der Besonderen Aufbauorganisation "Sicher in Heidelberg" (BAO SiPa)

Bereits seit 2018 haben das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg die Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" ins Leben gerufen.

Zur Unterstützung werden im Rahmen der Schwerpunkteinsätze an festgelegten Brennpunkten im Stadtgebiet Heidelberg Sonderstreifen mit dem Fokus auf Eigentum- und Gewaltkriminalität sowie Rauschgiftdelikten durchgeführt.

Die Unterstützungskräfte für das Polizeipräsidium Mannheim kommen meist von der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal. So auch die oben eingeschrittenen Polizeibeamten im Bereich des Heidelberger Hauptbahnhofs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell