Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:15 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rockenauerpfad ein. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise zunächst unberechtigt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Tür zu einer Wohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie Kommoden und Schränke. Hierbei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von 800,- EUR. Der Sachschaden an der Wohnungstüre wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

