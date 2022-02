Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim- Neckarstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, schwerverletzter Wohnungsinhaber erlag Verletzungen, Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr führte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Neckarstadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Während der Lösch- und Brandbeseitigungsmaßnahmen bargen die Einsatzkräfte den schwerverletzten Bewohner aus seiner Wohnung, wo das Feuer aus bislang unbekannter Ursache entstanden war. Der durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte Schwerverletzte, erlag dort heute Morgen seinen Verletzungen. Alle Wohnungen, auch die, in der sich augenscheinlich der Brandherd befand, sind zwischenzeitlich wieder zugänglich. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen seitens des Kriminalkommissariats Mannheim an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

