POL-PDLU: Diebstahl aus Pkw in Limburgerhof - Aufgeklärt in Mannheim, bevor er angezeigt wurde

Frankenthal-Jakobsplatz (ots) - Am Abend des 06.05.2022 kam es gegen 22:00 Uhr am Jakobsplatz in Frankenthal zu einem schweren Raubdelikt. Drei bislang unbekannte Jugendliche entrissen einem jungen Mann unter der Anwendung massiver Gewalt seine Umhängetasche und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere Platzwunden am Kopf und musste am darauffolgenden Tag im ...

