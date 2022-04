Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall -Zeugenaufruf-

Ottersweier (ots)

Nach erfolgter Fahrbahnreinigung konnte die Sperrung der A5 gegen 15:15 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Entstehung der Kollision ist indes noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl bitten daher mögliche Zeugen, die Beobachtungen zum Ursprung des Zusammenstoßes oder zum Unfallhergang gemacht haben, sich unter der Rufnummer: 07223 80847-0 zu melden.



Nachtragsmeldung vom 28.04.2022, 14:37 Uhr

Ottersweier, A5 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall -Nachtragsmeldung-

Nach dem Unfall am Donnerstagmittag bei Ottersweier sind weiterhin noch alle Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über den Parkplatz "Brachfeld" von der Autobahn ausgeleitet. Der Stau ist zwischenzeitlich auf knapp zehn Kilometer angewachsen. Nach derzeitigen Feststellungen touchierte der Fahrer eines Lastzugs aus noch unbekannten Gründen einen VW. Der VW geriet hierdurch ins Schleudern und kollidierte mit einem Mercedes. Auch der Mercedes geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in der Folge in die Leitplanke. Die Fahrerin des Mercedes wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde auch die Lenkerin des VW in eine Klinik gebracht. Ob sie letztendlich Blessuren davongetragen hat, ist noch unklar. Der Sachschaden wird von den Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Die Sperrung in Richtung Norden dürfte nach aktuellen Schätzungen noch gut 30 Minuten andauern.



Erstmeldung vom 28.04.2022, 12:55 Uhr

POL-OG: Ottersweier, A5 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Ottersweier Aufgrund eines Verkehrsunfalls kommt es aktuell auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12:15 Uhr kam es hier ersten Erkenntnissen zufolge zum Zusammenstoß von drei Fahrzeugen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs befinden sich Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl vor Ort und kümmern sich um die Unfallaufnahme. Nach aktuellem Kenntnisstand dürfe keiner der Beteiligten schwerere Verletzungen davongetragen haben. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Achern von der Autobahn ausgeleitet.



