POL-OG: Rastatt - Beim Vorbeifahren beschädigt? Zeugen gesucht!

Baden-Baden (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein noch Unbekannter in der Zeit zwischen 2:50 Uhr und 3:15 Uhr zwei Streifenwagen. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit rückwärts eingeparkt auf einem ausgeschilderten Parkplatz für Einsatzfahrzeuge des Polizeireviers Baden-Baden in der Gutenbergstraße. An einem Kleintransporter wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auf die Frontscheibe eines ...

