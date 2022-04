Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Dienstwagen beschädigt, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein noch Unbekannter in der Zeit zwischen 2:50 Uhr und 3:15 Uhr zwei Streifenwagen. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit rückwärts eingeparkt auf einem ausgeschilderten Parkplatz für Einsatzfahrzeuge des Polizeireviers Baden-Baden in der Gutenbergstraße. An einem Kleintransporter wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auf die Frontscheibe eines anderen Mercedes wurde mit roter Lackfarbe die Buchstaben "ACA" gesprüht. Die Übrigen Fahrzeuge wiesen keine Beschädigungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

