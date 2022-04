POL-OG: Rastatt - Verletzungen durch Auffahrunfall

Ottersweier (ots) - Im Kreisverkehr Hauptstraße/Lindenstraße kam es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen zwischen dem Fahrzeug eines Kleinkraftradfahrers und einem Pkw. Gegen 16:20 Uhr beschleunigte der 17-jährige Fahrer des Zweirads bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Bühl so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr rutschte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß ...

mehr