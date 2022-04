Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B462 - Verkehrsunfall

Gernsbach (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochvormittag auf der B462 zwischen Gernsbach und Hörden zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 10:45 Uhr fuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine vom Grundstück eines Firmengeländes nach links auf die B462 in Richtung Gaggenau auf. Offenbar übersah er hierbei einen in Richtung Gernsbach fahrenden 52-jährigen Peugeot-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Lastwagen bleib unbeschädigt, das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße musste bis zur Räumung der Unfallstelle in beide Richtungen kurzfristig gesperrt werden.

