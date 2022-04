Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Nach Ladendiebstahl massiv danebenbenommen

Durmersheim (ots)

Nachdem der Mitarbeiter einer Tankstelle einen Diebstahl aus seinem Geschäft in der Hauptstraße am Mittwochabend vorerst unterbinden konnte, meldete er den Vorfall der Polizei. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten den mutmaßlichen Dieb anschließend gegen 20:15 Uhr in der Karlsruher Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes feststellen. Wenig begeistert von den polizeilichen Maßnahmen musste der 27-Jährige die Polizisten in die Räumlichkeiten des Rastatter Polizeireviers begleiten. Hierbei beleidigte, bedrohte und bespuckte er die Beamten. Aufgrund dessen erwartet ihn nun nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell