Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Gartenhütten

Weeze (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. April 2022) haben unbekannte Täter gewaltsam die verschlossenen Türen an zwei Gartenhütten auf einem Grundstück an der Gocher Straße aufgezogen. Sie entwendeten einen Kärcher Hochdruckreiniger und ein schwarzes Pedelec der Marke Cannodale. Anschließend überstiegen sie einen Zaun, der das Grundstück umgibt, und flüchteten vermutlich über eine Wiese in Richtung Hamscherweg. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise in dem Zusammenhang unter 02831 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell