Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Diebstahl folgte Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Mittwochabend konnte ein Zeuge einen 51-Jährigen beim Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Tiergartenstraße beobachten. Der Mann soll gegen 21:45 Uhr zwei Zigarettenpackungen sowie zwei Dosenbier in seine Jackentasche gesteckt haben. Da er offenbar das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von dem Zeugen angesprochen. Der mutmaßliche Dieb soll sofort aggressiv reagiert und den Mann attackiert haben. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife konnte der Langfinger festgehalten werden. Durch das beherzte Eingreifen trug der Zeuge lediglich glimpfliche Verletzungen davon und benötigte keine ärztliche Hilfe. Den 51-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Diebstahl.

/ph

