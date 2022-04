POL-PDTR: Zwei jugendliche Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt

Morbach (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Mitarbeiter der Gemeinde Morbach, als er am Mittwoch dem 31.03.2022, gegen 09.00 Uhr, die auf dem Friedhof Morbach befindliche Toilettenanlage kontrollierte. Beide Eingangstüren der Toilettenanlage wurde in der Nacht vom Mittwoch, den 30.03.2022 auf Donnerstag, den 31.03.2022 durch einen bislang unbekannten Täter aufgetreten. Anhand der am Tatort gefundenen Spuren ...

mehr