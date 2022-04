Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Konz kontrolliert in Krettnach

Konz (ots)

Die Ortsdurchfahrt Konz-Krettnach (Hauptstraße, L 138) wird seit Februar 2022 in drei Bauphasen saniert und ist bis Ende 2023 voll gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgewiesen und die Zufahrt in die Ortslage ist auf der L 138, von Obermennig und Oberemmel kommend, mit dem Verkehrseichen 250 "Durchfahrt verboten" und dem Zusatz "Anlieger frei bis Baustelle" beschildert. Anwohner rechts und links der Hauptstraße in Krettnach, Karlstraße und 'Im Wiesengrund', beschweren sich allerdings über die Missachtung dieser Baustellenbeschilderung sowie über zu schnell fahrende Fahrzeuge. Daher hat die Polizei am Dienstag, dem 29.03.2022, morgens und nachmittags Verkehrskontrollen in Konz-Krettnach durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 49 Fahrzeugführer, die nicht Anlieger in Krettnach waren, mit 50,- EUR gebührenpflichtig verwarnt. Die Polizei Konz weist darauf hin, dass die Verkehrskontrollen fortgesetzt werden.

