POL-OG: Gengenbach - Fahrraddieb ermittelt

Nachdem das Fahrrad einer 26-Jährigen am Bahnhof Gengenbach entwendet wurde, entdeckte sie, dass dieses auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten wurde. Nachdem die Frau am Mittwochabend einen Kauftermin mit dem "Verkäufer" vereinbarte, konnte ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit dem gestohlenen Fahrrad in der Schillerstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern überstellt. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

