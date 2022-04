Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Ladendieb gefasst

Offenburg (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße kam es am Mittwoch offenbar aufgrund eines Ladendiebstahls zu Auseinandersetzungen. Der 38-jährige mutmaßliche Beschuldigte wurde vom Personal gegen 12 Uhr auf den Vorfall angesprochen, woraufhin dieser sich nach einigen Diskussionen aus dem Geschäft entfernte. Ein Zeuge des Zwischenfalls kontaktierte die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Dieb, welcher offenbar im Besitz mehrerer entwendeter Wolldecken gewesen sein soll. Im Bereich eines Anwesens in der Seestraße konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter nach einer fußläufigen Verfolgung vorläufig festnehmen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell