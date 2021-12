Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der B241 - 21 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Northeim (ots)

Hardegsen, Bundesstraße 241

Donnerstag 09.12.2021

HARDEGSEN (da) - Bei einer mehrstündigen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Bundesstraße 241, Höhe Hardegsen in Fahrtrichtung Uslar, waren am gestrigen Donnerstag insgesamt 21 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Erlaubt sind in diesem Bereich 70km/h, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 111km/h. Alle Betroffenen müssen sich auf Bußgelder einstellen. Erfreulich an der Messung ist, dass lediglich weniger als 3% aller Fahrzeugführer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell