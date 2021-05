Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Unklares Unfallgeschehen bei Sonsbeck - Zwei Frauen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Ermittlungen dauern an

Montag, 3. Mai 2021, 20.45 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls gestern Abend auf der A 57 bei Sonsbeck in Fahrtrichtung Köln. Eine Frau hatte zunächst ihren Pkw auf dem Seitenstreifen geparkt und sich zu Fuß auf die Fahrbahn begeben. Kurze Zeit später setzte sie ihre Fahrt fort, fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf und überschlug sich dann mit ihrem Auto. Die Unfallverursacherin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitere Frau wurde ebenfalls verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf parkte die 25 Jahre alte Frau ihren Suzuki auf dem Seitenstreifen der A 57, setzte sich auf die Mittelschutzplanke und legte sich zwischenzeitlich auf die Fahrbahn. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer sie angesprochen hatten, setzte die Frau ihre Fahrt fort und fuhr laut Zeugenaussagen mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Mercedes auf. Im weiteren Verlauf kam die 25-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde in der Folge aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie verletzte sich lebensgefährlich und musste in eine Klinik gebracht werden. Die 41 Jahre alte Fahrerin des Mercedes kam ebenfalls zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Köln wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das höchste Stauausmaß betrug etwa 2 Kilometer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

