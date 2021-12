Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Marihuana aufgefunden

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Billerbecker Straße, Donnerstag, 09.12.21, 07.00 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Donnerstag, 07.00 Uhr wurden Beamte der Polizei Bad Gandersheim zu einer randalierenden Person in Kreiensen, in der Billerbecker Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten einen 42-jährigen Mann antreffen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in seiner Wohnung randalierte. Die Beamten konnten die Situation unter Kontrolle bringen und den Mann wieder beruhigen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnten die Beamten in der Wohnung des 42-jäjrigen mehrere Konsumeinheiten Marihuana vorfinden. Diese wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell