POL-BO: "Vor mir fährt mein gestohlenes Pizza-Taxi!" - Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Herne (ots)

Die Polizei hat einen 39-Jährigen festgenommen, der in Wanne-Eickel ein Pizza-Taxi gestohlen hatte. Das Auto hatte er nach eigenen Angaben dazu benutzt, um darin zu schlafen.

Der 31-jährige Inhaber der Pizzeria an der Hauptstraße rief am Donnerstagabend, 14. Januar, gegen 19.40 Uhr den Polizeinotruf 110 und meldete, dass er gerade hinter seinem gestohlenen Pizza-Taxi herfahre. Das Auto war am Vortag gestohlen worden - jetzt hatte er es zufällig entdeckt.

Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug schließlich an der Kreuzung Dortstener Straße/Holsterhauser Straße und nahmen den Fahrer fest. Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz war stark alkoholisiert - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe. Der 39-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage gab er an, in dem Fahrzeug übernachtet zu haben.

Die Beamten übergaben das Pizza-Taxi dem rechtmäßigen Besitzer. Die Ermittlungen dauern an.

