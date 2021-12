Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Northeim (ots)

Northeim, OT Berwartshausen

Donnerstag, 09.12.2021, 18:40 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 55-jähriger Mann ist gestern Abend in Berwartshausen gegen 18:40 Uhr mit seinem PKW allein beteiligt auf einen geparkten Transporter aufgefahren und hat sich hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000EUR, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Mann gab zunächst an, kurzfristig abgelenkt gewesen zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3Promille. Dem Northeimer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet; sein Führerschein wurde sichergestellt.

