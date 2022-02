Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs ++++ Verkehrsunfall in Cappel

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstagvormittag (15.02.2022) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 10:30 Uhr einen Pkw mit einem Anhänger auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Wesermarsch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde ihm untersagt.

Wurster Nordseeküste. Am Dienstagabend (15.02.2022) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wurster Nordseeküste, Ortsteil Cappel. Ein 24-Jähriger aus der Gemeinde übersah mit seinem VW Crafter beim Abbiegen den entgegenkommenden 18-Jährigen mit seinem VW Caddy, der ebenfalls aus der Gemeinde stammt. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt, der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genutzten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

