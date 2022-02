Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Altenwalde - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenwalde. Am heutigen Mittwochmorgen (16.02.2022) kam es um kurz nach 08:00 Uhr auf der Hauptstraße in Altenwalde zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 67jähriger PKW Fahrer wollte vom Altenwalder Heideweg nach links auf die Hauptstraße in Richtung Cuxhaven abbiegen. Zu dem Zeitpunkt befuhr ein 26jähriger Fahrer eines silbernen Transporters die Hauptstraße von Cuxhaven kommend in Richtung Ortsmitte. Nach Angaben des PKW Fahrers soll an dem Transporter der Blinker nach rechts betätigt worden sein. Der PKW Fahrer sei daher davon ausgegangen, dass der Transporter nach rechts in den Altenwalder Heideweg abbiegen wollte. Der Transporter fuhr jedoch weiter geradeaus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Insassen des PKW kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Altenwalde (Telefon 04723 500360) oder der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell