Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Reiterin schwer verletzt ++++ Ohne Fahrerlaubnis und mit ungesicherter Ladung unterwegs ++++ PKW auf der Autobahn geparkt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Montagvormittag (14.02.2022) kam gegen 11:05 Uhr eine Reiterin auf einem Feldweg in der Verlängerung der Wischhofstraße mit ihrem Pferd aus unbekannten Gründen zu Fall. Bei dem Sturz geriet die 34-jährige Reiterin aus Armstorf unter das Tier und verletzte sich hierbei schwer. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde die Sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

++++

Bremerhaven/BAB27. Am Montagvormittag (14.02.2022) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestlands gegen 08:10 Uhr ein tschechisches Fahrzeuggespann, welches auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Zentrum und Geestemünde unterwegs war. Für den Mercedes ML inklusive dem angekoppelten Anhänger hätte der 26-jährige tschechische Fahrzeugführer die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt. Er verfügt jedoch nur die Fahrerlaubnisklasse B. Laut Aussagen des nunmehr Beschuldigten sei dieser irrtümlich davon ausgegangen, dass er in Deutschland mit seiner Fahrerlaubnis auch entsprechende Anhänger führen dürfe. Weiterhin befanden sich diverse Arbeitsmittel, wie Besen, Schaufeln und eine Rüttelmaschine ungesichert auf der Ladefläche. Gegen den Mann wurden neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++++

Schwanewede/BAB27. Am späten Montagnachmittag des 14.02.2022 wurde dem Polizeikommissariat Geestland gegen 16:30 Uhr ein liegengebliebener polnischer Pkw auf dem Standstreifen der BAB27 gemeldet. Auf Höhe des Kilometers 95 konnten die Polizeibeamten den verschlossenen Pkw feststellen. Allerdings war dieser unbeleuchtet und ohne jedwede Absicherung abgestellt worden. Nachdem der Pkw bis zum Einsetzen der Dunkelheit nicht weiter aufgesucht und abgeschleppt worden war, musste die Polizei tätig werden und das Fahrzeug zwangsweise Abschleppen lassen. Der Halter konnte bislang nicht erreicht werden. Dennoch wird er zunächst für die Kosten der Bergung aufkommen müssen.

