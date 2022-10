Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Hofbieber (ots)

Am 09.10.2022, gg. 14:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus Fulda, von Elters kommend, die K 28 und bog an der Einmündung K 28 / K 40 nach rechts auf die K 40 ab und wollte diese weiter in Richtung Langenberg befahren. Nach dem Abbiegen kam dem Kradfahrer auf seiner Fahrbahnseite ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Hofbieber entgegen, welcher mit seinem VW-Bus die K 40 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Begegnungsverkehr streifte der Motorradfahrer mit seiner Honda die linke Fahrzeugseite des VW-Busses und stürzte dadurch mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall verletzte sich der Kradfahrer leicht und wurde von der eingesetzten RTW-Besatzung ins Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500,-EUR

Polizeistation Hilders, POK Jökel

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell