Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220627.12 Büsum: Körperverletzung und Trunkenheit

Büsum (ots)

Nachdem es am Samstagabend zu einer Körperverletzung in Büsum gekommen ist, flüchtete ein Fahrzeug vom Tatort. Den Wagen stoppte eine Streife wenig später, der Fahrzeugführer war alkoholisiert und besaß keinen Führerschein.

Gegen 22.20 Uhr entfernte sich ein Audi nach einer Körperverletzung vom Parkplatz des Netto-Marktes in der Heider Straße. Der alkoholisierte Geschädigte, ein 34-jähriger Büsumer, kam zur Versorgung in ein Krankenhaus, während sich mehrere Streifen auf die Suche nach dem flüchtigen Täterfahrzeug machten. Dieses entdeckten Beamte schließlich in Oesterdeichstrich und stoppten es in Wöhrden. Im Inneren befanden sich drei Personen, von denen der Fahrer und ein Begleiter die Beteiligung an der vorangegangenen Körperverletzung einräumten. Aus dem Inneren des Wagens drang Alkoholgeruch, der Fahrzeugführer absolvierte daraufhin einen Atemalkoholtest mit 1,24 Promille und musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Wie sich in der Folge zeigte, war dem Beschuldigten aufgrund mangelnder Eignung die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden. Der 55-Jährige wird sich daher wegen der Körperverletzung, der Trunkenheit und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Hintergründe der Körperverletzung bleiben zu ermitteln.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell