POL-IZ: 220627.10 Kellinghusen: Alkoholisiert und ohne Führerschein auf dem Roller unterwegs

Norderwöhrden (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 203 in Norderwöhrden ausgerissene Schafe angefahren. Die Tiere verendeten, an dem Wagen entstand Totalschaden. Um 0.30 Uhr war ein Heider in einem Peugeot auf der Straße Överwisch in Richtung Heide unterwegs. Hier kollidierte er mit zwei ausgebrochenen Schafen, die mittig auf ...

