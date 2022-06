Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geschlagen und beraubt; Gegenverkehr übersehen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Geschlagen und ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizei Reutlingen sucht nach einem Unbekannten, der am vergangenen Freitagabend einen 43 Jahre alten Mann vor einem Wohnhaus in der Klosterstraße niedergeschlagen und ausgeraubt haben soll. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Mann gegen 22.30 Uhr gerade vor der Haustür, als ihn ein Unbekannter unerwartet von hinten niederschlug, sodass er bewusstlos wurde. Danach entwendete der Täter aus dem Haus einen Laptop sowie weitere Gegenstände, die der 43-Jährige bei sich trug, darunter einen Rucksack und Bargeld. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Die Anzeigeerstattung bei der Polizei erfolgte nachträglich am Montag, nachdem sich der Geschädigte zuvor in ärztliche Behandlung begeben hatte. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (sr)

Holzmaden (ES): Pkw kontra Motorrad

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend in der Bahnhofstraße erlitten. Kurz vor 18 Uhr fuhr dort ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Kirchheim und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 56-jährigen Suzukifahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Fall und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. (sm)

