Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Nach Brand verstorben; Auseinandersetzungen; Radio aus Auto gestohlen

Reutlingen (ots)

Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend erlitten. Ein 35-Jähriger wollte mit einem VW Golf gegen 19.15 Uhr auf der Wörthstraße wenden, um in Richtung Pfullingen weiterzufahren. Hierzu fuhr er zunächst rückwärts in eine Parklücke. Beim Anfahren übersah er im Anschluss einen von rechts kommenden, 55 Jahre alten Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher leicht unter Alkoholeinfluss stand. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall bei Einsatzfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt ist es am Sonntagmittag an der Kreuzung Lederstraße / Klosterstraße gekommen. Der 38 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 13.50 Uhr mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn auf der Lederstraße in Richtung Stadthalle unterwegs und fuhr bei Rot in die Einmündung zur Klosterstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem 1er BMW eines 60-Jährigen, der bei Grün von der Klosterstraße in die Einmündung eingefahren war, um nach links in Richtung Pfullingen abzubiegen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Während der BMW-Fahrer vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und behandelt werden konnte, wurde der Mercedes-Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, das er aber nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Reutlingen (RT): 87-Jähriger nach Brand im Mai seinen Verletzungen erlegen

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.05.2022/11:50 Uhr)

Der 87-jährige Mann, der bei einem Brand in seiner Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße am 26.05.2022 schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Sonntag verstorben. Wie bereits berichtet, war in der Küche des Mannes ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den 87-Jährigen aus der Wohnung geborgen und der Rettungsdienst ihn in eine Klinik gebracht, wo er am Sonntag an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. (sm)

Reutlingen (RT): Freibadmitarbeiter angegriffen

Gegen drei Unbekannte, die am Sonntagnachmittag am Eingang des Freibads Mitarbeiter angegangen haben, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 16.50 Uhr baten die Sicherheitsbediensteten die Unbekannten sich auszuweisen, da der Verdacht bestand, dass sich diese unberechtigt mit ermäßigten Tickets ins Freibad begeben hatten. Dies verweigerte das Trio und verhielt sich zunehmend aggressiv. In der Folge soll einer der Drei mit Steinen aus Blumenkübeln auf die Geschädigten geworfen haben. Hierbei wurde ein 20-jähriger Securitymitarbeiter getroffen und leicht verletzt. Als die drei Unbekannten flüchteten, kam es noch zum Gerangel mit einem 42-jährigen Freibadangestellten, der sich ebenfalls leicht verletzte. Auf ihrer Flucht in Richtung Alteburgstraße warfen die Angreifer erneut mit Steinen. Hierbei wurde das Quad eines Freibadbesuchers getroffen. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (sm)

Reutlingen (RT): Senior von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden ist ein Senior am Sonntagabend in Degerschlacht. Der Mann stellte seinen Mercedes gegen 18.15 Uhr in einer Einfahrt ab und stieg aus. Als sich der Wagen in Bewegung setzte, wurde der Senior von diesem erfasst und darunter eingeklemmt. Ein Anwohner wurde auf den Verunglückten aufmerksam und hatte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr befreit. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Nürtingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 37-Jährige am Sonntagnachmittag beim Sturz mit ihrem Pedelec in der Mühlstraße zugezogen. Die Frau fuhr dort gegen 16.50 Uhr, als sie den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund des Fahrtwindes ihre Mütze verlor. Beim Versuch, danach zu greifen und gleichzeitig eingeleiteter Bremsung, kam die Radlerin zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Straßenbahn kollidiert

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an einem Bahnübergang im Meisenweg ereignet hat. Ein 34-Jähriger befuhr seinem Audi A4 gegen 17.20 Uhr den Meisenweg in Richtung Maybachstraße. Offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet übersah er dabei das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr über den unbeschrankten Bahnübergang. Die 29 Jahre alte Fahrerin der Linie U5, die gerade in Richtung Leinfelden fuhr, leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw aber nicht mehr verhindern. Sowohl der Lenker des Audi als auch die Straßenbahnfahrerin und ihre rund 30 Fahrgäste waren unverletzt geblieben. Der Audi wurde abgeschleppt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen gegen 19.40 Uhr musste der Schienenverkehr gesperrt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend am Aileswasensee ereignet hat. Gegen 18 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, nachdem mehrere erwachsene Personen sowie ein Kind zunächst in verbalen Streit geraten waren und später im Bereich des Seehauses aufeinander eingeschlagen haben sollen. Der Zehnjährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein Fahrfehler könnte den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag auf der B 296 am Ortseingang Entringen ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 11.55 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Herrenberg unterwegs. Am Ortseingang Entringen geriet er in einer Linkskurve mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Beim Gegenlenken übersteuerte er seinen Renault so, dass er auf den linken Fahrstreifen geriet. Der 46 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden 5er BMW erkannte die Situation und wich nach links aus. Dort kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem Twingo, dessen Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und wieder auf die rechte Spur geschleudert war. Der Unfallverursacher, der BMW-Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin im BMW wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Bundesstraße musste bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Winterlingen (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Die vier Insassen eines BMW M3 sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der K 7174 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit dem Pkw die Kreisstraße von Veringendorf in Richtung Benzingen. Am Ausgang einer Rechtskurve brach dabei nach ersten Erkenntnissen das Heck des Wagens aus und der BMW kam mit den rechten Rädern ins Bankett. Beim anschließenden Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern, prallte in eine Böschung am linken Fahrbahnrand und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch ein 17-jähriger Mitfahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW, der abgeschleppt wurde, beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis zirka 22 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Meßstetten (ZAK): Radio aus Auto gestohlen

Auf das Autoradio eines Passats hatte es ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in der Bolgasse abgesehen. Der Dieb baute in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, das Radio im Wert von etwa 100 Euro an dem vermutlich unverschlossen geparkten Auto aus. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt. (sm)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen die Leitplanke ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend auf der L382 geprallt. Der 64-Jährige war gegen 17.55 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Landesstraße von Stetten herkommend in Fahrtrichtung Burladingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde er bei der Kollision mit der Schutzplanke nicht. Sein Focus, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell