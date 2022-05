POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter gegen 04:10 Uhr in ein Spielcasino in der Bahnhofstraße in Weissach ein, indem sie ein Gitterfenster aufhebelten und so in das Gebäudeinnere gelangten. Die Unbekannten brachen dort mehrere Spielautomaten auf und entwendeten aus diesen Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, ...

