Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Handgreifliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am Dienstag gegen 12:40 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg zwischen einem 45-Jährigen und einem 31-Jährigen. Die beiden Männer trafen wohl bereits am Bahnhof in Freiberg am Neckar aufeinander, wo der 45-Jährige die Freundin des 31-Jährigen in anzüglicher Weise angesprochen haben soll. Die beiden Männer stiegen gemeinsam in eine S-Bahn in Richtung Ludwigsburg, nachdem es bereits zuvor zu einer Rangelei gekommen sein soll. Der Disput setzte sich in der Bahn fort. In Ludwigsburg verließen beide die S-Bahn wieder und der 45-Jährige begann auf dem Bahnsteig auf den 31-Jährigen mit Fäusten einzuschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Bahnhofsunterführung in Richtung des Westausgangs, wo der 31-Jährige einem zufällig anwesenden 62 Jahre alten Mann eine Müllgreifzange entriss, um sich mit dieser gegen den 45-Jährigen zu verteidigen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge setzte er die Zange jedoch nicht ein und gab sie anschließend dem 62-Jährigen wieder zurück. Dieser hatte leichte Kratzer an der Hand durch das Entreißen der Zange erlitten. Beamte der Polizeihundeführerstaffel, die zufällig vor Ort waren, trennte die Kontrahenten voneinander und brachte den 45-Jährigen zu Boden. Da sich dieser weiterhin aggressiv verhielt, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Die Ermittlungen dauern an.

