Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 13:45 Uhr und 17:45 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen in der Hauptstraße in Löchgau geparkten VW. Der VW war auf einem von mehreren Parkplätzen abgestellt, die sich in einem Hof neben einer Bankfiliale befinden. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro und machte sich davon, ohne sich um diesen zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu gegen können.

