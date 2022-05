POL-LB: Sindelfingen: 26-Jährige zerkratzt PKW und fährt alkoholisiert davon

Ludwigsburg (ots) - Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Dienstag verletzt, als er gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung Seestraße und Leonberger Straße in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 23-Jährige in der Seestraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er mutmaßlich die Vorfahrt einer 27-jährigen Seat -Fahrerin missachtete. Diese fuhr in der Leonberger ...

mehr