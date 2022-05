Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Pflugfelden: 14-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste eine 14 Jahre alter Radfahrerin am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 07:25 Uhr in der Eglosheimer Straße in Pflugfelden in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 14-Jährige fuhr in Richtung Schwieberdinger Straße, als ein 55 Jahre alter Mann, der seinen Opel am Fahrbahnrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete, um aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Hierbei übersah er mutmaßlich die von hinten im selben Moment anfahrende Jugendliche, sodass diese gegen die geöffnete Autotür fuhr und stürzte. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, während das Mountainbike der 14-Jährigen augenscheinlich unversehrt blieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell