Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Elfjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine elf Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Dienstag leicht verletzt, als sie gegen 17:35 Uhr an der Kreuzung Mohnstraße und Conrad-Weiser-Straße in Herrenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Elfjährige war auf der Mohnstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs und übersah mutmaßlich einen von rechts auf der Conrad-Weiser-Straße fahrenden 67 Jahre alten Opel-Fahrer. Es kam zur Kollision, bei welcher das Mädchen stürzte. Es wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

