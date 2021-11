Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Gefälschte Impfpässe aufgetaucht

Singen (ots)

Mehrere gefälschte Impfpässe sind in den letzten Tagen in Singen aufgetaucht und der Polizei übergeben worden. Einer ersten Überprüfung zufolge, weisen die eingetragenen Impfungen mehrere Fehler auf. Es stimmen weder Stempel und Unterschrift des Arztes, das Impfdatum, noch die Chargennummer des Impfstoffes. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Verdacht der Urkundenfälschung aufgenommen. Auch in anderen Städten werden von verschiedenen Stellen immer wieder Impfpässe angehalten, mit denen ein digitales Zertifikat erschlichen werden soll. Die Polizei weist darauf hin, dass diesen Fällen nachgegangen wird und empfindliche Strafen drohen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell