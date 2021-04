Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet Widerstand bei Auflösung einer Feier

Hagen (ots)

Donnerstagabend (08.04.2021) hat die Polizei in der Moltkestraße gegen 21 Uhr eine Feier mit 30 Personen aufgelöst - dabei leistete einer der Gäste Widerstand. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses reagierten die Feiernden unkooperativ und aggressiv auf die Beamten. Sie weigerten sich die Wohnung zu verlassen und sich auszuweisen. Ein 36-jähriger Hagener stiftete die anwesenden Personen immer wieder dazu an, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Zudem schlug er um sich und schubste die Einsatzkräfte, als diese ihn anwiesen, für die Dauer der Maßnahmen den Wohnungseingang und den Hausflur zu verlassen. Die Beamten führten ihn schließlich nach draußen. Nachdem er zunächst in seine Wohnung ging, kam er anschließend wieder zurück und filmte die anwesenden Personen im Rahmen der Identitätsfeststellung. Die Polizisten forderten ihn daraufhin auf, das Filmen zu unterlassen und nahmen ihm das Mobiltelefon ab. Andere Gäste beruhigten den aggressiven Mann, sodass er zurück in seine Wohnung ging. Er erhielt eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem wird durch die Filmaufnahmen wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt. Gegen die Gäste der Feier wurden anlassbezogene Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Alle Einsatzkräfte verblieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

