Polizei Gütersloh

POL-GT: 35-Jähriger in Versmold vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Nachdem es am Dienstagnachmittag (07.07., 14.50 Uhr) zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Streifenwagen vor der Polizeiwache in Versmold an der Bachstraße gekommen ist, flüchtete der tatverdächtige Mann zunächst. Gegen 16.45 Uhr konnte der Mann im Bereich der Schützenstraße auf seiner Flucht zu Fuß durch Polizeikräfte festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Weitere Angaben zu dem 35-jährigen Tatverdächtigen und der Tat können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell