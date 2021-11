Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Klassenzimmer wird von Unbekannten mit Feuerlöscher benebelt

Sulz am Neckar (ots)

Vermutlich Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit einem Feuerlöscher ein Klassenzimmer der Beruflichen Schulen in der Neckarstraße verunreinigt. Ein Fenster im Erdgeschoss war von einem stattfindenden Kurs der Volkshochschule zum Lüften geöffnet worden durch das die Unbekannten dann mit dem Löscher hineingesprüht hatten. Der Inhalt des Pulverlöschers breitete sich im Raum aus und verschmutzte auch die Kleidung mehrerer Personen, die sich im Raum aufhielten. Diese waren von dem Vorfall völlig überrascht worden und flüchteten sofort aus dem Zimmer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und den leeren Feuerlöscher mittlerweile aufgefunden. Wer für die Tat in Frage kommt, ist noch unklar. In letzter Zeit gab es vermehrt Verunreinigungen von Hausfassaden, darunter auch durch Eierwürfe. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell