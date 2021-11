Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung - Zeugen gesucht (10.11.2021)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Jacob-Burckhardt-Straße. Der Fahrer eines silbernen Pritschenwagens, der mit Gartenutensilien beladen war, fuhr in Richtung Sonnenbühlstraße und übersah einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer an einer Einmündung. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Radfahrer eine Vollbremsung durch und fiel daraufhin nach vorne über seinen Lenker. Er zog sich durch den Sturz Verletzungen zu. Der Fahrer des Pritschenwagens fuhr an dem gestürzten Radfahrer vorbei und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

