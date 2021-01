POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta (mit Fotos)

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg- Diebstahl aus PKW/ Polizei sucht Hinweisgeber zu sichergestelltem Fernglas

Zwischen Samstag, 19. Dezember 2020, 20.00 Uhr, und Dienstag, 22. Dezember 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Schürstelle in Cloppenburg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen grauen PKW, VW Golf, einen Werkzeugkoffer und flüchtete in unbekannte Richtung. Der PKW war auf einer Grünfläche abgestellt. Der Werkzeugkoffer konnte am 22. Dezember 2020 im Nahbereich aufgefunden werden. Jedoch fehlte das darin befindliche Werkzeug. Der Koffer wurde an den Besitzer ausgehändigt.

Im betroffenen PKW befand sich ein Fernglas mit einer Tasche. Dieses wurde sichergestellt. Hierbei handelt es sich um ein augenscheinlich älteres, schwarzes Fernglas des Herstellers Carl Zeiss Jena. Zum Fernglas gehört eine schwarze Ledertasche mit Reißverschluss. Herkunft und Eigentümer des Fernglases sind derzeit unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um mutmaßliches Diebesgut handelt. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sucht daher nach Personen, die Hinweise zu dem Fernglas samt Ledertasche und/oder zum Diebstahl geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04471-18600 entgegen.

