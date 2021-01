Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 07./08. Januar 2021

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Donnerstag, 07. Januar 2021, 04.30 Uhr, bis Freitag, 08. Januar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Größtenteils stellten die Verstöße Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen und gegen das Abstandsgebot im öffentlichen Bereich dar.

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, gegen 19.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamten einen PKW in der Osterstraße in Cloppenburg. In dem PKW befand sich ein 37-jähriger Fahrer, welcher in der Tschechischen Republik wohnhaft ist, sowie ein 35-jähriger Mitfahrer, welcher in Rumänien wohnhaft ist. Im Rahmen der Kontrollen ergab sich der Verdacht, dass beide Personen über den Landweg in Deutschland einreisten und sich vor ihrer Einreise mindestens 10 Tage in zwei ausländischen Risikogebieten aufhielten. Eine Einreiseanmeldung sowie eine eigenständige Absonderung nach der niedersächsischen Quarantäne Verordnung erfolgte durch beide Personen nicht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eingeleitet. Da beide Personen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 850 Euro eingenommen.

